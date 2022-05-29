Уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму за останні дев'ять тижнів, пишуть німецькі ЗМІ.

Екс-глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що якщо Путін і його армія доб'ється успіху в Україні, абсолютно ясно, кого в цьому звинуватять – Берлін.

Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці у Твіттері.

Ішингер закликав владу Німеччини до перегляду нинішнього підходу до військової підтримки України.

"Це [перемога Росії] надзвичайно небезпечно для ролі Німеччини. Ми не повинні допустити, щоб це сталося – ні з Україною, ні з усією Центральною Європою", – зазначив він.

Що передувало

Напередодні німецькі ЗМІ повідомляли, що за останні дев'ять тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. Зазначається, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло всього дві партії зброї від уряду Німеччини. Обидві партії містили тільки невеликі пристрої.

За даними журналістів, канцлер Олаф Шольц відмовляється постачати Україні важке озброєння на зразок танків та бронетранспортерів, посилаючись на угоди з союзниками по НАТО.

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував позицію Німеччини щодо постачання озброєння Україні. Він переконаний, що чітке "німецьке лідерство" змінили б всю динаміку в Україні.

Водночас віце-канцлер Роберт Хабек спростовує інформацію ЗМІ про мляву позицію країни щодо військової допомоги Україні у протистоянні з Росією. Він заявив, що"прямо зараз українських солдатів вчать користуватися німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000".

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