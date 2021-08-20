Наразі найбільша підтримка кримськотатарської національної автономії зберігається на Заході та в Центрі країни, а найменша - на Півдні та Сході.

Абсолютна більшість громадян України - 57% - підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у оприлюднених під час прес-конференції результатах Всеукраїнського опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.

Зауважується, що порівняно з опитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" у 2018 році, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7% з одночасним зменшенням, на 6%, тих, хто виступає проти такого розвитку подій.

"Зростання відбулося значною мірою за рахунок збільшення респондентів, які безумовно підтримують проголошення кримськотатарської національної автономії", - зазначають соціологи.

Так, наразі найбільша підтримка кримськотатарської національної автономії зберігається на Заході (66%) та в Центрі (64%) країни, найменша - на Півдні (48%) та Сході (44%).

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*** Всеукраїнське опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 липня по 4 серпня. Було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей.

Опитування проводилося методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року та з 16 по 22 серпня 2018 року.

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Автор: Таня Поляковська