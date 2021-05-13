Сьогодні Печерський райсуд обирає куму Путіна запобіжний захід.

Народному депутату від ОПЗЖ» Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів війни, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це один із прокурорів повідомив під час засідання Печерського райсуду Києва з обрання Медведчуку запобіжного заходу.

За словами прокурора, покарання, що загрожує Медведчуку у разі визнання його винним, є максимальним та найсуворішим для відповідного виду покарань.

«Верхня межа інкримінованого підозрюваному злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу, сягає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - додав прокурор.

Підозра Медведчуку: що важливо знати

Як повідомляв УНІАН, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Прокуратура просить суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Козак, за даними правоохоронців, наразі переховується в РФ.

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Автор: Костянтин Гончаров