Вже понад 1000 фізосіб і юросіб перебувають під санкціями Великобританії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про "історичний раунд санкцій", пов'язаних з вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

У вівторок, 15 березня, санкційний список поповнили ще 370 фізичних осіб з Білорусі і РФ, з них 51 людина - олігархи і члени їх сімей.

"Після сьогоднішнього дня Великобританія включить вже більш як 1000 фізичних і юридичних осіб під режим санкцій", - йдеться в повідомленні.

У число російських олігархів, на яких поширять санкції Великобританії, входять:

Михайло Фрідман, засновник "Альфа-Банку", найбільшого приватного банку в Росії. Він також володіє акціями інвестиційної компанії LetterOne.

Петро Авен, був президентом "Альфа-Банку" і співзасновником LetterOne.

Герман Хан, діловий партнер Авена і Фрідмана як в "Альфа-Банку", так і в LetterOne.

Олексій Мордашов, член однієї з найбагатших сімей Росії. Мажоритарний акціонер сталеливарної компанії "Северсталь".

Андрій Мельниченко, засновник групи "Єврохім".

Віктор Вексельберг, власник групи "Ренова". Його власний капітал оцінюється в 6,8 мільярда фунтів стерлінгів.

Олександр Пономаренко, голова правління Шереметьєво, найбільшого аеропорту Росії.

Дмитро Пумпянський, власник і голова правління "Трубної металургійної компанії".

Вадим Мошкович, голова ради директорів групи "Русагро".

Сумарний стан олігархів під британськими санкціями оцінюється в більш ніж 100 мільярдів фунтів стерлінгів.

Серед політичних союзників Путіна, які потрапили під санкції:

Дмитро Медведєв, екс-президент РФ, обіймає посаду заступника Голови Ради Безпеки Росії з 2020 року.

Михайло Мішустін, чинний прем'єр-міністр Росії. У 2010-2020 роках очолював Федеральну податкову службу. Формально був президентом UFG Group(OFG Invest), однієї з найбільших інвестиційних компаній Росії.

Сергій Шойгу, російський політик, обіймає посаду міністра оборони з 2021 року. Раніше він був призначений губернатором Московської області.

Серед російських пропагандистів, які були включені в список:

Дмитро Пєсков, прес-секретар Путіна і офіційний представник Кремля.

Марія Захарова, офіційний представник МЗС.

Також під санкції потрапила сумнозвісна "ферма тролів" - Агентство інтернет-досліджень.

У осіб, які потрапили під санкції сьогодні, будуть заморожені активи у Великобританії. Це означає, що будь-який громадянин Великобританії або будь-яка компанія у Великобританії не зможуть мати справу з будь-якими фондами або економічними ресурсами, що зберігаються у Великобританії та належать, перебувають у володінні або під контролем зазначеної особи.

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