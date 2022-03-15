Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про "історичний раунд санкцій", пов'язаних з вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомляється на сайті британського уряду.
У вівторок, 15 березня, санкційний список поповнили ще 370 фізичних осіб з Білорусі і РФ, з них 51 людина - олігархи і члени їх сімей.
"Після сьогоднішнього дня Великобританія включить вже більш як 1000 фізичних і юридичних осіб під режим санкцій", - йдеться в повідомленні.
У число російських олігархів, на яких поширять санкції Великобританії, входять:
- Михайло Фрідман, засновник "Альфа-Банку", найбільшого приватного банку в Росії. Він також володіє акціями інвестиційної компанії LetterOne.
- Петро Авен, був президентом "Альфа-Банку" і співзасновником LetterOne.
- Герман Хан, діловий партнер Авена і Фрідмана як в "Альфа-Банку", так і в LetterOne.
- Олексій Мордашов, член однієї з найбагатших сімей Росії. Мажоритарний акціонер сталеливарної компанії "Северсталь".
- Андрій Мельниченко, засновник групи "Єврохім".
- Віктор Вексельберг, власник групи "Ренова". Його власний капітал оцінюється в 6,8 мільярда фунтів стерлінгів.
- Олександр Пономаренко, голова правління Шереметьєво, найбільшого аеропорту Росії.
- Дмитро Пумпянський, власник і голова правління "Трубної металургійної компанії".
- Вадим Мошкович, голова ради директорів групи "Русагро".
Сумарний стан олігархів під британськими санкціями оцінюється в більш ніж 100 мільярдів фунтів стерлінгів.
Серед політичних союзників Путіна, які потрапили під санкції:
- Дмитро Медведєв, екс-президент РФ, обіймає посаду заступника Голови Ради Безпеки Росії з 2020 року.
- Михайло Мішустін, чинний прем'єр-міністр Росії. У 2010-2020 роках очолював Федеральну податкову службу. Формально був президентом UFG Group(OFG Invest), однієї з найбільших інвестиційних компаній Росії.
- Сергій Шойгу, російський політик, обіймає посаду міністра оборони з 2021 року. Раніше він був призначений губернатором Московської області.
Серед російських пропагандистів, які були включені в список:
- Дмитро Пєсков, прес-секретар Путіна і офіційний представник Кремля.
- Марія Захарова, офіційний представник МЗС.
Також під санкції потрапила сумнозвісна "ферма тролів" - Агентство інтернет-досліджень.
У осіб, які потрапили під санкції сьогодні, будуть заморожені активи у Великобританії. Це означає, що будь-який громадянин Великобританії або будь-яка компанія у Великобританії не зможуть мати справу з будь-якими фондами або економічними ресурсами, що зберігаються у Великобританії та належать, перебувають у володінні або під контролем зазначеної особи.