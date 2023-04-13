Відповідний запис про звільнення учора зробили у його трудовій книжці.

Міського голову Полтави Олександра Мамая, якого Вищий антикорупційний суд визнав винним у розтраті понад півмільйона гривень із бюджету громади, офіційно звільнено з посади.

Про це сьогодні журналістам повідомив в.о. міського голови, секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов.

За його словами, відповідний запис про звільнення вчора було зроблено у трудовій книжці Мамая працівником відділу кадрів.

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Він додав, що трудову книжку Мамай поки що не забрав.

Мера Полтави засудили до умовного строку

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Вищий антикорупційний суд України визнав винним мера Полтави Олександра Мамая в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало місцевому бюджету понад 570 тис. грн збитків.

Йдеться про фіктивне працевлаштування до комунального підприємства "Інститут розвитку міста" хатніх робітниць, які працювали у помешканні Мамая.

Під час суду посадовець визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. Йому присудили 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування основного покарання з іспитовим строком один рік.

Напередодні винесення рішення ВАКС Мамай пішов у відпустку. Відповідно до закону про місцеве самоврядування та регламенту міської ради, за відсутності міського голови його повноваження виконує секретар міської ради. Ним є Андрій Карпов.

Як відомо, Мамай також є обвинуваченим у справі щодо несанкціонованого розголошення інформації про ЗСУ. Розгляд цієї справи відбувається у закритому режимі.

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