Раніше співробітники СБУ вручили Олександру Мамаю підозру в несанкціонованому поширенні інформації про українських військових.

Київський районний суд Полтави не дав згоди на арешт мера міста Олександра Мамая, який підозрюється у несанкціонованому поширенні даних про ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба суду. Зазначається, що розгляд справи відбувався в закритому режимі.

"У Київському районному суді Полтави завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю. За результами розгляду даного клопотання, суд ухвалив рішення про відмову в застосуванні до мера запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

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У суді такожд додали, що жодних інших запобіжних заходів щодо Мамая не застосовувалося, у тому числі й особисте зобов'язання.

Справа проти мера Полтави - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2022 року співробітники Служби безпеки України вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру через несанкціоноване поширення даних про Збройні сили України.

Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Олександра Мамая тричі обирали міським головою Полтави - у 2010, 2015 та 2020 роках.

У січні 2015 року на сесії Полтавської міської ради Олександр Мамай утримався під час голосування про визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями. У вересні 2018 року депутати міськради визнали незадовільною його роботу і достроково припинили повноваження.

А в грудні 2021 року Олександр Мамай зробив провокаційну заяву про війну на Донбасі. Він обурив українців проросійською заявою про те, що на Сході України війна йде не з російськими бойовиками, а між "братами". Він також вважає, що ситуація на Сході України нібито є "війною двох супердержав" - США та РФ.

Після цієї заяви Мамай потрапив до базу "Миротворця". А голови громадських організацій учасників бойових дій та члени родин загиблих вимагали від депутатів міськради скликати сесію й висловити Мамаю недовіру.

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