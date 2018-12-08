Мер Полтави Мамай заявив про тиск зі сторони СБУ

Він заявив, що прокуратура та СБУ розпочали чергову серію фальсифікації та інформаційного тиску.

Мер Полтави Олександр Мамай, якого нещодавно було поновлено на посаді, щодня піддається тиску та дискредитації зі сторони працівників СБУ та прокуратури.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

“На мене, як законно обраного міського голову, щоденно чиниться тиск. Сьогодні працівники прокуратури та СБУ розпочали чергову серію фальсифікації та протиправних дій проти мене та моїх близьких. Вже декілька днів вони намагаються провести обшуки у мене та моїх дітей. Мене намагаються дискредитувати”, – написав Мамай в офіційному звернені.

Він також додав, що є інформація, про вручення йому найближчим часом підозри як елементу тиску та шантажу.

При цьому він підкреслив, що всі його дії знаходилися і знаходяться виключно в правовому і законному полі.

“Жодне політичне звинувачення не має ніякого законного підґрунтя. З першого дня політичного протистояння я і вибрав саме законний шлях. Я не збираюся порушувати закон і до цієї хвилини його не порушував”, – запевнив міський голова.

Мамай звернувся до правоохоронних органів та полтавців, а також до Асоціації міських голів України з проханням підтримати та захистити його, як законно обраного міського голову.

“Я опираюся шаленому інформаційному тиску та стою проти брехливого інформаційно-політичного плану підготовки до майбутніх виборів. Сьогодні це беззаконня відбувається в Полтаві, а завтра може вже бути в іншому місті нашої країни. Я звернувся до суду і вимагаю законного вирішення цього”, – написав він.

На його думку, такі дії відбуваються для того, аби при владі залишилися “правильні люди”, а фейк, щодо захоплення міської ради 7 грудня – яскравий приклад тому.

“Всю цю брехливу провокацію намалювали і втілюють проти мене для цементування незаконних дій осіб, що зараз при владі”, - підсумував Мамай.

Як повідомлялося, відсторонений мер Полтави Олександр Мамай був відновлений на посаді, про що свідчить виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Згідно з нею, Мамай О.Ф. має право підписувати документи від імені юридичної особи - Полтавської міської ради.

14 вересня, ряд опозиційних депутатів Полтавської міськради провели таємне голосування і спробували усунути з посади чинного мера міста Мамая, а також призначити помічника народного депутата України від "Блоку Петра Порошенко" Олександра Шамоту на посаду секретаря Полтавської міськради. Однак 17 вересня, працівники міськради оголосили йому бойкот. Згідно з чинним законодавством України, зняти з посади мера міста можливо таємним голосуванням на сесії при наявності кворуму. За даними О.Мамая, 14 вересня, як і в попередні дати проведення сесій, кворуму не було.

Крім того, в golos.ua і ряді інших ЗМІ повідомлялося, що співробітники СБУ чинили тиск на керівника Управління держреєстратора при Полтавській міськраді і змушували незаконно зареєструвати людину з команди президента секретарем міськради. Після чого жінку з гіпертонічним кризом доставили в лікарню.

Крім того, відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб, яке внесено в ЄРДР за фактом підробки печатки, яку могли використовувати для внесення недостовірних відомостей до реєстрів і з метою розтрати бюджетних коштів міста.