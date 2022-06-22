Мецола висловила впевненість, що Україна стане державою-кандидатом у члени ЄС.

Євросоюз готовий відкрити двері Україні і надати їй статус кандидата у члени.

Про це напередодні саміту в коментарі ТСН сказала президент Європарламенту Роберта Мецола.

"Для мене Україна - це Європа. Цей тиждень дуже важливий - коли ми ухвалюємо рішення разом з усією європейською родиною відкрити наші двері українцям, які показали стільки сміливості та відваги, які боряться за ті самі цінності, у які ми віримо. Ми готові широко розкрити ці двері і я не можу дочекатися, щоб обійняти українських братів та сестер разом із нашою родиною", - заявила голова Європарламенту.

Мецола також висловила впевненість, що Україна стане державою-кандидатом у члени ЄС.

"Ми вже побачили, що Україна була настільки швидкою у своїх відповідях - у тому, щоб показати, що їй необхідно стати частиною нашої родини. З тією ж швидкістю, з якою ми не лише запровадили санкції у відповідь на російське брутальне вторгнення, а й приймаємо Україну у якості держави-кандидата. Я впевнена, усі наступні кроки, які залишається зробити, будуть зроблені і ми у цьому допоможемо", - наголосила вона.

Нагадаємо, лідери європейських країн мають ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС на саміті 23 – 24 червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація, що лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Євросоюз.

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