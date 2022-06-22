Україна отримає статус кандидата в члени Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалила Європейська Рада.
Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.
"В останньому проекті EUCO йдеться, що" Європейська Рада прийняла рішення надати статус країни-кандидата Україні та Республіці Молдова", - йдеться в повідомленні.
При цьому Йозвяк зазначив, що Єврорада прийме рішення про кроки для подальшої інтеграції України та Молдови в ЄС вже після оголошення статусу кандидата, спочатку країни повинні будуть виконати всі умови комісії.
Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Після цього в офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС
Як відомо, рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.