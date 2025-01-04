За словами держсекретаря США, у Білому домі виникало реальне занепокоєння щодо дій, які може вчинити Росія.

Сполучені Штати Америки змогли "впоратися" з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, у Білому домі виникало реальне занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи потенційне використання ядерної зброї.

"Я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією. Зараз Росія бере участь у всіляких підлих діях, так званих гібридних атаках того чи іншого роду, чи то в кіберпросторі, чи це диверсії, чи вбивства. Такі речі трапляються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно співпрацюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були близькими, але це те, про що ми повинні пам’ятати", - сказав політик.

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Він також прокоментував обмеження використання Україною американської зброї в Росії та підтримку військового наступу України:

"Якщо ви подивитеся на траєкторію конфлікту, ви побачите, що не лише ми були готові, союзники та партнери були готові, але й що Україна була готова".

За словами Блінкена, США "тихо" передали в Україну багато зброї, щоб переконатися, що в них під рукою "є те, що їм потрібно для захисту"

"Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони, як цим користуватися? Чи можуть вони це підтримувати? Це частина узгодженого плану? Усе це вплинуло на рішення, які ми прийняли щодо того, що їм і коли дати", - зазначив дипломат.

Як сказав держсекретар США, Білий дім об’єднав понад 50 країн, не лише в Європі, а й далеко за її межами, на підтримку України.

"Якби була будь-яка можливість вступити в дипломатичні відносини таким чином, щоб покласти край війні на справедливих і довготривалих умовах, ми були б першими, хто нею скористався. На жаль, принаймні до цього моменту ми не бачили жодних ознак того, що Росія була справді готова вступити (у переговори - УНІАН). Я сподіваюся, що це зміниться", - резюмував Блінкен.

США і війна в Україні - останні новини

Новообраний президент США Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. Американський лідер запевнив, що активно намагається покласти край війні.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко висловив переконання, що Україні вистачить наявних коштів і зброї, щоб протистояти російській агресії до середини 2025 року, навіть якщо допомога від США припиниться.

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