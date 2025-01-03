Примітно, що з 1 січня в РФ скасовано одноразову грошову виплату вʼязням, які підписують контракт з російським Міноборони для участі у війні проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія залучила до лав окупаційної армії до 180 тисяч вʼязнів. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Станом на листопад 2024 року РФ залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах. Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300 000–350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення – російсько-українська війна", – йдеться у повідомленні.

У СЗР зазначили, що 1 січня набула чинності постанова російського уряду, яка скасовує одноразову грошову виплату вʼязням, які підписують контракт з російським Міноборони для участі у війні проти України. Такий крок влади країни-агресорки свідчить про поглиблення кризи в економіці РФ та дефіцит фінансових ресурсів.

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"Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. США. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів", – додали в Службі зовнішньої розвідки.

Війна в Україні: це варто знати

У Нововасилівці Донецької області російські окупаційні війська "лізуть" одразу в кількох місцях. Як інформує моніторинговий проєкт DeepState, шоденно в село заходить на штурм орієнтовно від двох взводів піхоти до роти окупантів. Там точаться вкрай запеклі бої за кожен будинок та кожну вулицю.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, що у 2024 році Росія мала намір окупувати Харків, Суми та Запоріжжя, проте плани Москви було зірвано.

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