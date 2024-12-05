Лише близько третини із запланованих находжень має надійти до бюджету від нововведень.

Майже 13 мільярдів гривень не отримає бюджет України в цьому році із запланованих надходжень від збільшення податків в Україні.

Про це сказав на брифінгу голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев.

Він визнає, що затримка з підписанням законопроекту про підвищення податків і його введення з 1 грудня зменшить в порівнянні із запланованими надходження до бюджету.

"Закон був підписаний не одразу, тому ми отримаємо в цьому році лише 8 "з копійками" мільярдів замість 21 [мільярду], який був запланований після другого читання законопроекту. Але навіть з урахуванням цього в нас є резерви, якими Міністерство фінансів тимчасово на цей період перекриє необхідні кошти", - сказав Гетманцев.

При цьому він не зміг сказати про які резерви йдеться. За словами нардепа, це компетенція Міністерства фінансів України.

"Про це більш професійно відповість Мінфін. Які резерви відшукує. Я не певен, що ми можемо публічно їх оголошувати. На наступний рік нічого не змінюється – 140 млрд , як було, так і лишається (йдеться про додаткові надходження в бюджет в 2025 році завдяки підвищенню податків – УНІАН)", - наголосив голова парламентського фінансового комітету.

Що ще відомо про підвищення податків

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д). Законопроєкт було прийнято парламентом у другому читанні ще 10 жовтня. Очікувалося, що підвищення податків відбудеться заднім числом з жовтня, проте президент довго не підписував ухвалений проєкт закону, тому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він набере чинності з 1 грудня.

Закон, зокрема, передбачає підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів. Так, ФОПи-платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збі у розмірі 1% від доходу.

Також законом встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% і визначається розмір авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

Крім цього, встановлюєтья базова ставка податку на прибуток підприємств небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

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