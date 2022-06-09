Мер наголосив, що з території Білорусі в українські населені пункти летіли ракети і відбувалося вторгнення російських військ до України.

У четвер, 9 червня, Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - наголосив міський голова.

Як писав УНІАН, у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

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