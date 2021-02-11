Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінської угоди нормалізації відносин між Євросоюзом і Російською Федерацією не буде.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
"Під час моєї зустрічі з міністром Лавровим (главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 5 лютого – УНІАН) було зрозуміло, що ми захищаємо український суверенітет, територіальну цілісність, що ми говоримо про порушення прав людини на Кримському півострові, і ми просили виконати Мінську угоду (Комплекс заходів із виконання Мінських угод від 2015 року – УНІАН), що є непорушною умовою для нормалізації відносин між Європейським Союзом і Росією. Це перебувало на чільному місці порядку денного. Ми обговорювали багато, але я не говоритиму про деталі. Оскільки Мінська угода не виконана - нормалізація відносин між Євросоюзом і Росією не відбудеться", - заявив Боррель.
Окремо високий представник ЄС вказав, що сьогодні запевнив Шмигаля у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Це також повідомлення, яке я передав минулого тижня під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим", - додав Боррель.
Він наголосив, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Росією.
"І ми налаштовані повністю підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Боррель.
Зокрема, Євросоюз й надалі підтримуватиме зусилля сторін у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі та в рамках ОБСЄ.
"Тривалість дії наших економічних санкцій проти Росії залишається пов'язаною із виконанням Мінської угоди", - наголосив Боррель.
Переговори України з Росією: що відомо
- Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.
- 12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
- За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.
- Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.
- У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.
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