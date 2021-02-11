Економічні санкції Євросоюзу проти РФ залишатимуться чинними, доки Росія не виконає Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінської угоди нормалізації відносин між Євросоюзом і Російською Федерацією не буде.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівером Варгеї і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"Під час моєї зустрічі з міністром Лавровим (главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 5 лютого – УНІАН) було зрозуміло, що ми захищаємо український суверенітет, територіальну цілісність, що ми говоримо про порушення прав людини на Кримському півострові, і ми просили виконати Мінську угоду (Комплекс заходів із виконання Мінських угод від 2015 року – УНІАН), що є непорушною умовою для нормалізації відносин між Європейським Союзом і Росією. Це перебувало на чільному місці порядку денного. Ми обговорювали багато, але я не говоритиму про деталі. Оскільки Мінська угода не виконана - нормалізація відносин між Євросоюзом і Росією не відбудеться", - заявив Боррель.

Окремо високий представник ЄС вказав, що сьогодні запевнив Шмигаля у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Це також повідомлення, яке я передав минулого тижня під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим", - додав Боррель.

Він наголосив, що ЄС не визнає анексію Криму і Севастополя Росією.

"І ми налаштовані повністю підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Боррель.

Зокрема, Євросоюз й надалі підтримуватиме зусилля сторін у "нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі та в рамках ОБСЄ.

"Тривалість дії наших економічних санкцій проти Росії залишається пов'язаною із виконанням Мінської угоди", - наголосив Боррель.

Переговори України з Росією: що відомо

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автор: Віталій Саєнко