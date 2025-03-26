За словами Павла Паліси, Україна прагне лише справжнього й справедливого миру.

Делегація України в Саудівській Аравії не обговорювала жодних територіальних поступок Росії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Щодо "червоних ліній": жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов", - написав Паліса.

Він також зазначив, що під час зустрічі Україна та США продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною раніше.

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"Погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США. Ми попереджали американську команду, що рускі тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", - додав Паліса.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає вимоги РФ щодо Чорного моря. За його словами, Росія висунула "п'ять або шість умов".

Тим часом The Guardian зазначає, що угода про Чорне море - це список бажань Путіна. Там наголосили, що Росія не зробила нічого, аби її перша вимога - зняття санкцій - була виконана.

Журналісти пояснили, що у разі поступок з боку США, це стане першим значним відкатом від санкційної політики Заходу і означатиме, що Москва домагатиметься подвійної ціни за припинення війни проти України.

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