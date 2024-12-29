У команди Трампа вимальовується більш конструктивний підхід щодо України, вважає нардеп.

Мирний план від новообраного президента США Дональда Трампа готовий або наближається до завершення його формування, стверджує народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва в інтерв'ю Oboz.ua.

"Я не так давно повернувся з Вашингтона, де мав дуже багато зустрічей у рамках групи United for Ukraine, тобто Об'єднання заради України... Так ось, таке враження, що вже або цей мирний план від Трампа готовий, або наближається до завершення його формування", - сказав нардеп.

Він наголосив, що повернувся "більш оптимістично налаштований", ніж був, коли їхав туди. За його спостереженнями, уже почався "перехід влади до нової адміністрації", менше стало "агресивної риторики".

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"Більш конструктивний підхід вимальовується, зокрема, і щодо України. Трамп, наприклад, зрозумів, що вирішити це питання за 24 години нереально. Він також зрозумів, що в жодному разі не можна йти на поступки Путіну і не можна вирішувати питання миру за рахунок територіальних поступок України", - зазначив обранець.

Але, хоч у цілому "ситуація виглядає більш оптимістично", застерігає депутат, разом з тим треба враховувати, що Трамп як лідер і як політик "має певну специфіку", "своєрідне мислення".

Очікується, що остаточний варіант мирних пропозицій від адміністрації Трампа у січні представить його спецпредставник з питань України Кіт Келлог, коди приїде до Києва, повідомив Мережко.

"Для нас дуже важливо, щоб Сполучені Штати, тобто нова адміністрація, продовжували дотримуватися принципу без України не вирішувати такі питання. Це дуже важливо для нас", - наголосив нардеп.

"Мирний план Трампа": що про нього відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, західні ЗМІ з посиланням на обізнані джерела писали, що "мирний план" обраного президента США може передбачати відмову України від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. За словами джерел, Трамп поки не знає, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Директор Мережі нових геополітичних досліджень Михайло Самусь вважає, що обраний президент США Дональд Трамп може підписати два окремі меморандуми з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Він також висловив думку, що Трамп спробує заморозити війну, бо закінчити її неможливо.

А от колишній посол України у США Олег Шамшур сказав, що можна лише здогадуватися і робити припущення, якими будуть основні елементи мирного плану Трампа. "Чесно кажучи, те, що ми знаємо, абсолютно не додає не те що оптимізму, а вганяє в такий глибокий песимізм", - зазначив Шамшур.

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