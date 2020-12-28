Співголова партії «Наш край» вважає, що депутати місцевих рад мають захистити людей від свавілля влади.

«Наш край» ініціює проведення позачергових сесій місцевих рад по всій країні для ухвалення звернень до очільників держави через підвищення тарифів на тепло до 50% та рекордного підвищення ціни на газ.

Про це повідомив співголова партії народний депутат Сергій Шахов.

За його словами, представники партії «Наш край» закликають місцевих депутатів по всій країні зібратися на позачергові сесії та звернутися до президента, прем’єр-міністра і голови ВР.

«Минулого тижня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення до 50% тарифів на теплову енергію. Водночас постачальники газу підвищили ціну на блакитне паливо для населення, що тепер (разом із доставкою) становитиме рекордні 10–11 грн за кубометр. Все було зроблено цинічно – «під ялиночку», коли люди зайняті передноворічними клопотами. Тобто розраховували на те, що не буде соціальних збурень та люди все проковтнуть», – сказав Сергій Шахов.

Він наголосив, що підвищення тарифів несе загрозу соціальної нестабільності для країни.

«В умовах зростання безробіття через кризу в економіці та заходів влади під час пандемії коронавірусу, скорочення соціальних видатків та відсутність коштів на виплату премій медикам у держбюджеті-2021, відмови підвищити зарплати вчителям тощо підвищення тарифів призведе до ще більшого зниження рівня життя людей та посилення соціальної напруги. Згідно з наявними розрахунками, якщо усунути зовнішнє управління та ліквідувати схеми у паливно-енергетичному комплексі країни, тарифи можуть бути знижені на 25%. Натомість влада відмовляється від боротьби з корупцією та пропонує їх підвищити», – зазначив Сергій Шахов.

Співголова партії «Наш край» вважає, що депутати місцевих рад мають захистити людей від свавілля влади.

«Ми маємо залишити осторонь партійні прапори та політичні непорозуміння. Потрібно захистити людей від чергового «покращення» від влади та викривленого розуміння «кінця епохи бідності». «Наш край» закликає депутатів місцевих рад, незалежно від партійної належності та політичних уподобань, зібратися на позачергові сесії та ухвалити рішення, яке захистить людей від підвищення тарифів. Ми маємо вжити усіх наявних у нас можливостей, щоб захистити людей та не допустити погіршення їхнього життя!» – підсумував Сергій Шахов.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в галузях електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 24 грудня переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних і релігійних організацій та інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок. Тарифи на тепло для населення було підвищено всім 23 компаніям – до 50%.

Про підвищення тарифу на газ повідомляють постачальники блакитного палива. З 1 січня майже на гривню підняв ціну «Нафтогаз» – до 7,22 гривень за куб (з ПДВ, але без врахування вартості розподілу). Що на 14% більше ціни за грудень – 6,33 гривень за куб. Майже на 1,6 гривню (до 8,82 гривні за куб) підвищили цінник підрозділу компанії «Енер» («Енер Суми», «Енер Чернігів», «Енер Схід» і «Енер Вінниця»). На 1,1 гривні (до 7,05 гривень за куб) подорожчає в січні газ від платформи Megawatt («дочка» трейдера NextTrade з офісом у Луцьку). Газ від «Торгової електричної компанії» зросте у ціні на гривню – до 9,8 гривень за куб. Рекордний січневий цінник виставив «Львовенергозбут» – 10,8 гривень.

З урахуванням доставки, більшість українців вже з нового року будуть платити за газ понад 10-11 гривень за куб. І не виключено, як зазначають експерти, що у лютому ціна на газ ще більше зросте.

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Автор: УНІАН