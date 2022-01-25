З-поміж сусідів Україна випереджає лише Росію - сусід-агресор з 29-ма балами посідає 136 місце у списку.

Україна набрала 32 бали зі 100 можливих та посіла 122-те місце серед 180 країн у рейтингу "Індекс сприйняття корупції-2021".

Як повідомляє Transparency International Ukraine, показник України знизився на один бал у порівнянні з 2020 роком, коли у нашої держави було 33 бали.

Поруч з Україною опинилась африканська держава Есватіні (Свазіленд), яка також набрала 32 бали. На один бал Україну випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир - всі вони мають по 33 бали.

Крім того, з-поміж сусідів Україна випереджає лише Росію - сусід-агресор також втратив один пункт і тепер з 29-ма балами посідає 136 місце у списку. Ще знизилися бали Угорщини - 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі. Остання цьогоріч втратила аж 6 балів і з 41 балом посідає 82 місце.

Польща показників не змінила і залишилася лідером серед наших сусідів — 56 балів і 42 місце. А от покращити за рік свої бали вдалося Словаччині — 52 бали (+3, 56 місце), Румунії — 45 балів (+1, 66 місце) та Молдові — 36 балів (+2,105 місце).

"Втрата Україною одного пункту - це зниження в межах похибки. Однак з огляду на 10-річну ретроспективу цей показник свідчить про "застій" у боротьбі з корупцією протягом останній трьох років. І це - всупереч низці позитивних змін, які посилили антикорупційну екосистему", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що головна причина просідання балів полягає в тому, що багато важливих антикорупційних завдань зараз на паузі або навіть регресують. Торік відбувалися неодноразові спроби повернути негативні практики, подібне може продовжуватися у 2022 році.

У своєму дослідженні Трансперенсі Інтернешнл Україна розглянула, що вплинуло на цьогорічні показники України, та запропонувала конкретні кроки для покращення ситуації до кінця 2022 року, адже добробут і можливості кожного українця без перебільшення залежать від рівня корупції.

При цьому, оцінка України сформувалася з 9 досліджень. Лише два джерела показали підвищення балів. Найбільше зниження - на 4 бали - спостерігається в "Індексі трансформації Фонду Бертельсманна", "Щорічному рейтингу глобальної конкурентоздатності" та у даних "Опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму". Також один бал Україна втратила в "Індексі верховенства права".

При цьому Україна зросла на два пункти за показником міжнародного огляду ризиків серед країн групи PRS. Чотири бали у своєму дослідженні додав проект "Варіації демократії", який створюється на основі в тому числі показника корупції в судовій владі.

Читайте такожВ МЗС розповіли, скільки держав хочуть забрати співробітників посольств з УкраїниСталою оцінка України залишилася у звіті Freedom House про країни перехідного періоду, Рейтингу ризиків країн ("The Economist") та Рейтингу ризиків країн організації Global Insight.

Довідка УНІАН. Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) — показник з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ та дослідницьких центрів. Показник оцінює рівень корупції в держаному секторі

Ключовим показником Індексу є кількість балів. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства.

Попередні показники

Минулого року показники України в Індексі сприйняття корупції виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих Україна посіла 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нами у рейтингу Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія — всі ці країни так само у CPI-2020 набрали по 33 бали.

У 2020 році Україна впала на шість місць в рейтингу Transparency International. у січні 2020 року Україна отримала 30 балів зі 100 можливих і посіла 126 місце зі 180. Таким чином, позиція України погіршилась – у рейтингу за 2018 рік вона посідала 120 місце.

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