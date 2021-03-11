Голова МО має намір зустрітися з президентом України з приводу виконання міжнародних зобов’язань Україною у справах Гонгадзе-Подольського.

Міжфракційне об’єднання "ДУБИНА – слуга українського народу" займеться допомогою потерпілому по справі Гонгадзе-Подольського Олексію Подольському.

Про це народний депутат, голова міжфракційного об’єднання "ДУБИНА – слуга українського народу" Олександр Дубінський заявив на прес-конференції в УНІАН.

"До нас звернувся Олексій Подольський як потерпілий по справі Гонгадзе-Подольського з достатньо аргументованим викладенням того, що відбувалося зі справою у Верховному суді, а оскільки наше міжфракційне об’єднання однією зі своїх цілей визначає виконання міжнародних зобов’язань України, я вирішив взяти участь у цій справі і ми всім міжфракційним об’єднання активно долучимося до допомоги потерпілим по цій справі, оскільки справа Гонгадзе-Подольського-Єльяшкевича є наріжним каменем, який розкриває суть української корупції. Батьком якої є Леонід Кучма. Він – людина, яка породила всіх олігархів, які згодом почали контролювати українську державу", - зазначив Дубінський.

Також він додав, що займається справою Гонгадзе-Подольського ще з 2014 року, коли працював журналістом на телеканалі "1+1".

"Я переконаний в тому, що доки не буде поставлено крапку у цій справі, допоки не будуть названі реальні замовники цього злочину, допоки не буде поставлено крапку в мотивах цього злочину, ми ніколи не вирішимо проблему деолігархізації і вирішення проблеми корупції на вищих щаблях влади", - підкреслив народний депутат.

Він також додав, що міжфракційне об’єднання "ДУБИНА – слуга українського народу" звертатиметься з приводу справи Гонгадзе-Подольского до парламентської асамблеї Ради Європи, до Кабінету міністрів Ради Європи, до адвокатури, до Вищої ради правосуддя, а також із заявами до правоохоронних органів про порушення кримінальних справ, зокрема за перешкоджання адвокатській діяльності представнику Подольського, адвокату Тетяні Костіній.

І безперечно ми звернемося до президента України, і я буду наполягати на зустрічі з президентом по цій справі, я впевнений, що Зеленський не давав жодних вказівок по цій справі і не є причетним до того, що правосуддя у цій справі досі немає", - сказав Дубінський.

Також він додав, що справа Гонгадзе-Подольського є наріжним каменем і для президента Зеленського: "19 років Україна не виконує міжнародні зобов’язання по цій справі взяті парламентом у 2002 році. Виконання цього зобов’язання приведе Україну до очищення і встановлення справедливості. І саме тому ця справа є рубіконом для президента Зеленського. Час поставити крапку у цьому злочині", - наголосив Дубінський.

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Автор: УНІАН