За словами президента, ведеться робота, щоб Росія відчула наслідки своїх дій.

Президент Володимир Зеленський поінформував міжнародних партнерів про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії.

Про це він заявив у своєму зверненні.

"Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. З премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Дякую за підтримку, Борисе. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії", - зазначив глава держави.

За його словами, ведеться робота, щоб Росія відчула наслідки своїх дій.

"Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо. Я вдячній абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги. Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь знищено пологовий будинок у центрі міста, а також лікарню, дитяче відділення та відділення терапії.

Внаслідок удару поранені 17 осіб.

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