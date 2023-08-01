"Військовслужбовці" впродовж року не з’являлись на військову службу, але отримували грошове забезпечення із військової частини.

Трьом депутатам Київради повідомили про підозру - їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України). Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один - помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому всі отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

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Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомили УНІАН джерела, мова йде про депутатів нинішнього скликання Ігоря Хацевича та Олега Левченко (обоє від "Європейської солідарності") та Михайла Терентьєва ("УДАР Кличка").

Схеми ухилення від призову

Раніше у Нацполіції інформували, що у кількох регіонах затримали посадовців військкоматів, які організували корупційні схеми ухилення від призову.

Затримання проходили у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливалися від 9000 гривень до 1500 доларів США.

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