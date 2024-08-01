Генеральний штаб Збройний сил України опрацював пропозицію щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", повідомили в прес-службі.
Зміна стосується того, що командири військових частин отримають право на призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На думку Генштабу, впровадження відповідних змін дозволить:
- спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
- командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;
- військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;
- нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).
Мобілізація в Україні: інші важливі новини
Напередодні в Мінекономіки повідомили, що в Україні близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі.
Тим часом народний депутат Олександр Федієнко розповів, що ТЦК оштрафували українців, які оновили дані в застосунку "Резерв+", але з'явилися до регіональних центрів для уточнення даних.