Зазначається, що така зміна спростить механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації.

Генеральний штаб Збройний сил України опрацював пропозицію щодо змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", повідомили в прес-службі.

Зміна стосується того, що командири військових частин отримають право на призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На думку Генштабу, впровадження відповідних змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;

командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;

військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;

нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Мобілізація в Україні: інші важливі новини

Напередодні в Мінекономіки повідомили, що в Україні близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі.

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Тим часом народний депутат Олександр Федієнко розповів, що ТЦК оштрафували українців, які оновили дані в застосунку "Резерв+", але з'явилися до регіональних центрів для уточнення даних.

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