Деякі політичні організації анонсували акції протесту на 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що правоохоронці зроблять усе можливе для недопущення провокацій на мітингах у центрі Києва 1 грудня.

Про це глава МВС повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня! Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності", - закликав Монастирський.

"Я - учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил. Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій", - запевнив міністр.

Мітинги у Києві

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 1 грудня можливі обмеження руху транспорту через масові заходи.

26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Раніше на 1 грудня акції протесту анонсували деякі політичні організації.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що, за інформацією Служби державної охорони, 1 грудня підходи до Верховної Ради будуть заблоковані мітингувальниками.

Автор: Віталій Саєнко