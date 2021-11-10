Прикордонники посилюють кордон особовим складом та спецзасобами.

Україна посилює свій кордон з Білоруссю, готуючись до можливих провокацій з мігрантами.

Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, зараз ситуація на кордоні повністю контрольована.

"Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", - каже чиновник.

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Він додав, що на кордоні вже посилюються сили й засоби для стримання в разі потреби потоку "нелегалів". Зокрема, ведеться інженерне облаштування кордону з сусідньою державою.

"Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", - уточнив заступник міністра.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, А також Польща й Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброя в так званій гібридній війні проти ЄС.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Автор: Юрій Годован