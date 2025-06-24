За його словами, для нього є великою відповідальністю бути зі своєю країною.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чи не думав він передати свою посаду комусь іншому, враховуючи його напружені стосунки з американським лідером Дональдом Трампом.

"Я завжди готовий, але я не готовий зрадити людей, людей яких я люблю і поважаю за те, як вони поводилися під час проходження такого складного випробування. Я відчуваю це, одного разу я відчув, що це було болісно для мене вручати посмертні нагородо батькам полеглих героїв України", - сказав він у інтерв'ю Sky News.

За його словами, для нього є великою відповідальністю бути зі своєю країною.

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"Якщо у мого народу є бажання замінити мене, ні у когось, це матиме фундаментальне значення. Якщо у мого народу буде бачення, що їм потрібен новий лідер, я не маю права сперечатися. Це факт. Я просто не матиму права залишитися", - заявив Зеленський.

Він також зізнався, що він правда втомився, бо в країні вже кілька років йде повномашстабна війна, але є багато людей, хто втомився так само або навіть більше. Відповідаючи на запитання, чи він досі вважає себе найкращим вибором на роль президента України, Зеленський відповів:

"Найдосвідченішим для того, щоб вести Україну через цю війну. Можливо, не найкращим. Завжди є люди кращі за тебе".

Можливість виборів в Україні

Наприкінці березня видання The Economist писало про те, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив організувати вибори після припинення бойових дій.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що інформація про те, що в Україні нібито готуються до проведення президентських виборів влітку 2025 року, є "повною нісенітницею". За його словами, спершу необхідно завершити війну.

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