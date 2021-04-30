У міністерстві зазначили, що до виправдання нацистських злочинів має бути нульова толерантність держави та суспільства.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на проведення в Києві 28 квітня Маршу вишиванок, присвяченого дню створення дивізії СС "Галичина".

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства від 30 квітня.

Читайте такожВ Києві розпочався марш на честь створення дивізії "Галичина" (відео)У міністерстві нагадали, що за тиждень Україна вшановуватиме пам’ять "мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів".

"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - зазначили в МЗС.

Марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві

Увечері 28 квітня у Києві відбувся Марш вишиванок, присвячений 76-й річниці створення дивізії СС "Галичина".

У заході взяли участь близько 100 людей, вони влаштували ходу центром міста. Активісти несли символіку дивізії та сучасних українських підрозділів.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розкритикувала марш на честь дивізії.

У фракції "Слуга народу" Марш вишиванок засудили та обурилися з приводу надання київською владою дозволу на проведення цього заходу.

Народний депутат України від "Європейської Солідарністі" та екс-голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович також вважає, що не треба було святкувати день створення СС "Галичина".



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Автор: Катерина Комолова