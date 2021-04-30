У МЗС засудили "будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС" / фото УНІАН

Міністерство закордонних справ України відреагувало на проведення в Києві 28 квітня Маршу вишиванок, присвяченого дню створення дивізії СС "Галичина".

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства від 30 квітня.

Читайте такожВ Києві розпочався марш на честь створення дивізії "Галичина" (відео)У міністерстві нагадали, що за тиждень Україна вшановуватиме пам’ять "мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів".

"Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - зазначили в МЗС.

Марш на честь дивізії СС "Галичина" в Києві

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Автор: Катерина Комолова