МЗС визначає форму реагування на затримання співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі

Співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. У Федеральній службі безпеки заявили, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

Міністерство закордонних справ України визначає форму реагування на затримання співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Читайте такожУкраїнські дипломати підтвердили факт затримання консула в Санкт-Петербурзі "Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин", - повідомив речник. За його словами, наразі український дипломат вже перебуває в українській дипустанові. Наразі обставини затримання з‘ясовуються. "Незабаром українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики", - повідомив Ніколенко. Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: що відомо Як повідомляв УНІАН, 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Сосонюка. У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ. У відомстві підкреслили, що «дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації». До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter