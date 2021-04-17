Міністерство закордонних справ України визначає форму реагування на затримання співробітника генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
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"Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин", - повідомив речник.
За його словами, наразі український дипломат вже перебуває в українській дипустанові.
Наразі обставини затримання з‘ясовуються.
"Незабаром українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики", - повідомив Ніколенко.
Затримання консула України в Санкт-Петербурзі: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Сосонюка.
У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
У відомстві підкреслили, що «дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер стосовно Російської Федерації».
До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.
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