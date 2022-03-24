Подоляк каже, що росіяни почали говорити продуктивніше.

Російська сторона на переговорах з Україною стала поводитися інакше, змінила модель поведінки. Те саме відбувається і з політичною елітою країни-агресора.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив радник голови Офісу президента, представник української делегації Михайло Подоляк.

"До початку так званої "спецоперації" чи на самому початку вони дуже жваво пояснювали, чому вони на нас будуть нападати. Сьогодні вони зникли навіть зі своїх протокольних заходів. Частково російська політична еліта починає трошки розуміти, в яку халепу вони потрапили. Вони ж спочатку казали: доба чи дві доби достатньо, щоб проїхатися на танках по всій Україні, ми такі круті і таке інше. Йде вже 29 доба і не має жодного шансу, що вони на своїх танках кудись доїдуть, крім тих місць, де їх буде достатньо жорстко палити українська армія, - і їх трошки попустило", - каже він.

Росіяни, за словами Подоляка, починають більш адекватно сприймати, "що щось не так" і свої проблеми з аналізом ситуації в світі.

"Вони починають більш продуктивно говорити", - додав він.

Раніше сьогодні голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія хоче окупувати Україну й вона не зацікавлена у переговорах.

До цього президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.