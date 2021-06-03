Хоча чоловік і поділяє погляди учасників мітингу, його все ж таки назвали провокатором.

На мітингу біля Конституційного суду, який розглядає конституційність земельної реформи в Україні, освистали оратора за виступ російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, на імпровізовану трибуну вийшов молодий чоловік, який назвався представником готичного світогляду.

Він заявив, що українців хочуть розділити за різними питаннями, зокрема за «мовним» та «земельним», а далі почав казати, що також не підтримує продаж землі, і що після цього продажу в Україні стане ще більше сільськогосподарської продукції китайського та турецького виробництва, а українські фермери залишаться без роботи та ринків збуту.

Читайте такожЗемельна реформа не скасовує право українців на безкоштовні 2 гектари - МінагрополітикиОднак учасники учасників акції викликало невдоволення, що він виступає російською мовою. Вони почали свистіти і висловлювати своє обурення. Врешті-решт у молодика забрали мікрофон і назвали його провокатором. Потім модератор мітингу закликав усіх до порядку, не лізти на сцену, а очікувати запрошення для виступу.

Законопроект про продаж землі в Україні

3 червня Велика палата КС на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розгляне справу щодо конституційності земельної реформи.

Зокрема, є подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону, ухваленого 31 березня 2020 року, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення. Також будуть розглядатися подання 53 народних депутатів щодо роз'яснення декількох статей Конституції України, які стосуються умов обігу землі.

Автори клопотання стверджують, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

В Україні ринок землі має запрацювати вже з 1 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк