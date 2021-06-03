Конституційний суд розглядає подання народних депутатів щодо конституційності закону, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.

Біля будівлі Конституційного суду тисячі осіб беруть участь в акції протесту проти продажу землі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Конституційний суд розглядає подання 48 народних депутатів щодо конституційності закону, ухваленого 31 березня 2020 року, який дозволяє продаж земель сільськогосподарського призначення.

Читайте такожЗеленський виступить на всеукраїнському форумі щодо ринку земліБіля будівлі КС зібралися тисячі представників партій "Батьківщина", "Правий сектор", ВО "Свобода", інших, а також низки громадських організацій. Вони закликають суд визнати неконституційним закон, що дозволяє продавати землю сільськогосподарського призначення.

Рух вулицею Жилянська навпроти КС перекрито, пропускають лише тролейбуси.

Будівлю КС охороняють декілька сотень нацгвардійців та поліцейських.

Наразі ситуація біля будівлі суду спокійна. Учасники акції виголошують промови з імпровізованої трибуни. Зокрема, вони закликають відтермінувати продаж землі до 2026 року – відповідний законопроект зареєстровано у ВР.

Учасники акції побоюються, що продаж землі призведе до того, що ті, хто працюють на ній, – дрібні фермери та селяни – залишаться без землі, її скуповуватимуть великі агрохолдинги, а також іноземні інвестори, адже у дрібних фермерів та селян немає фінансових можливостей придбати цю землю.

Запуск ринку землі в Україні

14 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про оренду і продаж державних і комунальних земель через електронні аукціони (№2195).

Український агробізнес закликав парламент підтримати цей закон.

28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

13 травня 2021 року стало відомо про те, що Конституційний суд 3 червня розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

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Автор: Дмитро Хилюк