За словами Романа Лещенка, формула земельної реформи в країні об'єднала п'ять фракцій парламенту.

У Міністерстві аграрної політики назвали основну формулу земельної реформи в Україні.

Глава відомства Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24" пояснив, що запуск ринку землі передбачає її продаж тільки для громадян України.

"Земля продається тільки для громадян України, юридичні особи не допускаються, іноземці не допускаються, концентрація в одних руках - до 100 гектарів, покупка землі можлива тільки при наявності джерела походження коштів, всі транзакції здійснюються виключно в банківській формі і через нотаріальне посвідчення з метою захисту прав власності як покупця, так і продавця. І одночасно виведення всіх операцій в публічну площину, щоб кожен громадянин України міг ознайомитися з цими операціями", - сказав він.

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За словами міністра, для запуску ринку землі необхідні відповідні закони.

"Формула земельної реформи, яку ви бачите - на основі національного компромісу. Ми знайшли ту редакцію земельної реформи, яка об'єднала п'ять фракцій у Раді, які проголосували за відповідні земельні закони. Друге - цей формат ми вважаємо найбільш консервативним і правильним для нашої країни. Це польська модель земельної реформи. У нас немає ніякого поспіху, ми нікуди не поспішаємо. Ми хочемо, щоб українське суспільство переконалося в тому, що ця формула є цивілізованою, коректною, захищає права власності", - пояснив Лещенко.

Запуск ринку землі в Україні

14 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про оренду і продаж державних і комунальних земель через електронні аукціони (№2195).

28 квітня Верховна Рада ухвалила комплексний закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин. Законопроект №2194 передбачає передачу державних земель за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність сільських та міських рад або територіальних громад. Також їм передаються повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. Крім того, пропонується переглянути повноваження Державної служби з питань картографії, геодезії та кадастру.

28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

18 травня 2021 року Рада прийняла закон про продаж землі за новими правилами.

24 травня 2021 року Зеленський в ході форуму "Україна 30. Земля" підписав закон про дерегуляцію земельних відносин (№2194).

25 травня 2021 року міністр аграрної політики й продовольства Роман Лещенко заявив про те, що ринок землі в Україні буде запущений з 1 липня.

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Автор: Юрій Годован