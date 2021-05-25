У Міністерстві аграрної політики назвали основну формулу земельної реформи в Україні.
Глава відомства Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24" пояснив, що запуск ринку землі передбачає її продаж тільки для громадян України.
"Земля продається тільки для громадян України, юридичні особи не допускаються, іноземці не допускаються, концентрація в одних руках - до 100 гектарів, покупка землі можлива тільки при наявності джерела походження коштів, всі транзакції здійснюються виключно в банківській формі і через нотаріальне посвідчення з метою захисту прав власності як покупця, так і продавця. І одночасно виведення всіх операцій в публічну площину, щоб кожен громадянин України міг ознайомитися з цими операціями", - сказав він.
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За словами міністра, для запуску ринку землі необхідні відповідні закони.
"Формула земельної реформи, яку ви бачите - на основі національного компромісу. Ми знайшли ту редакцію земельної реформи, яка об'єднала п'ять фракцій у Раді, які проголосували за відповідні земельні закони. Друге - цей формат ми вважаємо найбільш консервативним і правильним для нашої країни. Це польська модель земельної реформи. У нас немає ніякого поспіху, ми нікуди не поспішаємо. Ми хочемо, щоб українське суспільство переконалося в тому, що ця формула є цивілізованою, коректною, захищає права власності", - пояснив Лещенко.
Запуск ринку землі в Україні
- 14 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про оренду і продаж державних і комунальних земель через електронні аукціони (№2195).
- 28 квітня Верховна Рада ухвалила комплексний закон про дерегуляцію у сфері земельних відносин. Законопроект №2194 передбачає передачу державних земель за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність сільських та міських рад або територіальних громад. Також їм передаються повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. Крім того, пропонується переглянути повноваження Державної служби з питань картографії, геодезії та кадастру.
- 28 квітня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.
- Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.
- 18 травня 2021 року Рада прийняла закон про продаж землі за новими правилами.
- 24 травня 2021 року Зеленський в ході форуму "Україна 30. Земля" підписав закон про дерегуляцію земельних відносин (№2194).
- 25 травня 2021 року міністр аграрної політики й продовольства Роман Лещенко заявив про те, що ринок землі в Україні буде запущений з 1 липня.
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