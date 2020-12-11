Автор петиції вважає, що після численних скандалів навколо НАБУ, через низьку ефективність роботи і політичну заангажованість, а також після ряду звинувачень у скоєнні кримінальних правопорушень, Ситник не має права залишатися директором антикорупційного бюро.

Президента Володимира Зеленського закликають ініціювати звільнення директора НАБУ Ситника з займаної ним посади. Відповідна петиція на сайті президента була зареєстрована увечері 10 грудня.

В ній вказується, що суспільство втомилося від того, що НАБУ займається власним піаром, а не реальною боротьбою з корупцією, загрузло в численних скандалах і звинуваченнях в низькій ефективності та політичній заангажованості, а проти директора НАБУ Артема Ситника висунуто ряд серйозних звинувачень у скоєнні кримінальних правопорушень, пишет Обозреватель.

Так Артема Ситника звинувачують у продажі земельної ділянки в окупованому Севастополі за російськими законами за 40000 доларів, що не відбито в декларації директора НАБУ (за цими фактами ГБР відкрило кримінальне провадження). Також Артем Ситник визнаний рішенням суду корупціонером і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, слідством доведені факти впливу Артема Ситника на прийняття рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких і друзів. Слідчі також прийшли до висновку, що ще будучи адвокатом, він готував проекти рішень судів, які потім оголошувалися слово в слово в судових засіданнях. Також він готував і направляв по електронній пошті проекти процесуальних документів слідчих і прокурорів, які потім ними підписувалися.

У петиції йдеться, що Артемом Ситником був знівельований величезний кредит довіри, який суспільство давало антикорупційним органам України, а в самому НАБУ процвітає кумівство і кругова порука. В петиції просять президента відповідно до діючих норм українського законодавства ініціювати звільнення директора НАБУ Ситника з займаної ним посади.

Нагадаємо, що в листопаді цього року ще одна петиція про відставку Артема Ситника з посади директора НАБУ набрала 27 000 голосів при необхідних 25 000. Однак з невідомих причин була зарахована тільки половина голосів, і петиція була відхилена без пояснень з боку Офісу Президента. Крім того, ЗМІ з'ясували, що вже зараховані за петицію голоси на наступний день просто "зрізали".

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Автор: УНІАН