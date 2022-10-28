Захід перейшов від абстрактних погроз на адресу РФ до конкретизації наслідків.

На Заході відбулася важлива зміна в контексті ядерного стримування Росії, оскільки країни Заходу перейшли від абстрактних попереджень на адресу РФ до опису конкретних наслідків у разі застосування Кремлем ядерної зброї.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю ТСН.

За словами Кулеби, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша країна говорила партнерам, що їхні попередження на адресу РФ є надто абстрактними. Він наголосив, що росіяни "сприймали це як запрошення, бо президент Путін розуміє тільки мову сили".

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"І коли Росія вкинула дезінформацію про "брудну бомбу", відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін", – пояснив міністр закордонних справ.

Кулеба додав, що це свідчить про зміну підходів. Захід перейшов "від абстрактних погроз (щось там ми тобі зробимо, якщо ти на це підеш) до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу".

"Це свідчить про те, що Захід дуже серйозно сприймає цю загрозу. Водночас Росія продовжує нагнітати, вони розпочали ядерні навчання "Гром", але зараз ситуація принципово інша. У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій", – резюмував очільник МЗС.

Погрози РФ застосувати ядерну зброю: що треба знати

З початку повномасштабної війни Росії проти України РФ неодноразово погрожувала Україні та світові застосуванням ядерної зброї.

Американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук Юрій Фельштинський вважає, що президент РФ Володимир Путін – небезпечна людина, яка цілком може застосувати ядерну зброю. Він припустив, що Росія може завдати ядерного удару по Україні з території Білорусі.

Водночас радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван наголосив, що США не будуть робити ніяких відмінностей у своїй відповіді на використання Росією будь-якого виду ядерної зброї у війні з Україною. На його думку, США та країни-партнери мають направити дуже чіткий і рішучий сигнал Росії про те, що в Кремлі не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї у війні проти України.

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