Пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей.

Українські дипломати та представники офісу президента працюють над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила посол України в США Оксана Маркарова.

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«І я активно, і міністерство, і офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само як і над запрошенням для чиновників американських і, безумовно, президента відвідати Україну", - зазначила Маркарова.

Вона додала, що пандемія ускладнює організацію особистих зустрічей.

"Давайте ще раз не забувати, що поки ситуація з візитами дуже сильно залежить не тільки від політичної волі або графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", — зазначила Маркарова.

Зустріч Байдена з Зеленським

3 березня 2021 року Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена здійснити візит до України та взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та святкуванні 30-ї річниці Незалежності України в серпні.

25 березня 2021 року позаштатний радник Зеленського Ендрю Мак заявив, що президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть очну зустріч після поліпшення ситуації з коронавірусом.

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Автор: Олена Коваленко