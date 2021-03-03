Наразі невідомо, чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена здійснити візит до України й взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та святкуванні 30-ої річниці Незалежності України в серпні,

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода.

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У МЗС повідомили, що "організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин".

У МЗС не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США, і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Контакти Києва та Вашингтона

Дату першого телефонного контакту Зеленського і Байдена поки не визначено.

1 лютого Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову і домовилися зробити більш ефективним партнерство між обома країнами. За словами держсекретаря США, санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань з мирного врегулювання.

Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: УНІАН