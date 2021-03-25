Радник Зеленського розповів, чим нинішній президент США відрізняється від попереднього.

Президенти України й США Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть очну зустріч після поліпшення ситуації з коронавірусом.

Такий прогноз озвучив позаштатний радник Зеленського Ендрю Мак в ефірі телеканалу "Дом".

Він переконаний, що країни повернуться до нормальних відносин.

"Думаю, адміністрація Байдена і сам президент будуть проводити обговорення і переговори з президентом України в нормальному режимі, а в майбутньому відновиться і звичайна практика регулярних візитів світових лідерів до Вашингтона", - зазначив Мак.

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Він підкреслив, що єдина причина, по якій цього поки не відбувається, – пандемія COVID-19.

"Поки що з моменту зміни американської адміністрації жоден зі світових лідерів не зміг нанести візит до Вашингтона через несприятливу епідеміологічну ситуацію", - пояснив радник президента.

Байден, за словами Мака, на відміну від Трампа, розуміє складнощі того, що відбувається в Україні.

"Президент Трамп - політик зовсім іншого типу: він був бізнесменом, забудовником і дійсно не розумів всієї складності того, що відбувається в Україні. Тоді як президент Байден давно "в темі", він багато років займається цими питаннями і приділяє їм велику увагу. Так що, на мій погляд, лідери наших країн дуже добре порозуміються", - упевнений позаштатний радник Володимира Зеленського.

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Автор: Юрій Годован