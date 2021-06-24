Нові санкційні положення з відстеження "брудних грошей" у "Північному потоці-2" в рамках "Акту Магнітського" можуть допомогти у боротьбі з російським газопроводом.

Комітет з міжнародних відносин Сенату США одноголосно підтримав законопроект про оцінку проекту «Північний потік-2» на предмет корупції і, у разі виявлення правопорушень, накладання санкцій на пов'язаних з ними фізичних та юридичних осіб.

Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з посиланням на голову правління компанії Юрія Вітренка.

За словами Вітренка, таке рішення американські парламентарії ухвалили у вівторок, а розгляд документа Сенатом і Палатою представників очікується найближчим часом.

«Ці американські законодавчі ініціативи важливі для України в кількох аспектах. По-перше, вони показують, що позиція Конгресу щодо «Північному потоку-2» не змінилася: російська труба розглядається як загроза. По-друге, поправку проти «Північного потоку-2» просували сенатори як з демократичного, так і з республіканського таборів... Ну і, нарешті, це законодавство може стати реальним інструментом протидії брудним грошам в цьому російському геополітичному проекті», - сказав Вітренко.

Законопроект передбачає, що державний секретар США, за погодженням з міністром фінансів США, на постійній основі здійснюватиме оцінку «Північного потоку-2» і звітувати про наявність корупційних схем, а також про іноземних осіб, причетних до корупційних дій, з метою потенційного накладення санкцій.

У разі виявлення правопорушень, під санкції можуть потрапити, зокрема, компанії, що задіяні в процесі планування, будівництва або експлуатації газопроводу «Північний потік-2». Накладення санкцій буде відбуватися в рамках «Акту Магнітського» щодо дотримання прав людини.

«У цьому контексті варто згадати скандальний звіт незалежних аналітиків Sberbank CIB у 2018 році, які дійшли висновку, що головними вигодонабувачами будівництва трьох експортних російських трубопроводів: до Китаю («Сила Сибіру») і Європи («Північний потік-2» і «Турецький потік») - є не його акціонери, а підрядники, серед яких «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга і «Стройтранснефтегаз» (близько 50% належить Геннадію Тимченку та його сім'ї). До речі, аналітиків після публікації звіту звільнили», - додав Вітренко.

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Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з вже існуючим «Північним потоком-1». Його спорудження припинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Читайте такожПАРЄ засудила Росію за переслідування кримських татар і порушення прав людини в КримуСекретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, аби зупинити запуск «Північного потоку-2». За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Президент України Зеленський переконаний, що після запуску «Північного потоку-2» Росія докладе всіх зусиль, аби не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

Раніше вже стало відомо про те, що держсекретар США закликав Меркель зменшити для України ризики від "Північного потоку-2". Блінкен підкреслив, що США продовжує виступати проти цієї магістралі.

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Переклад: Ігор Орел