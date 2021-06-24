У ході зустрічі з німецьким канцлером Блінкен підкреслив, що США продовжують виступати проти "Північного потоку-2".

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Німеччину вдатись до конкретних кроків, щоб зменшити ризики, які російський газопровід "Північний потік-2" несе Україні та європейській енергетичній безпеці.

Відповідне повідомлення за підсумками зустрічі Блінка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як зазначається, у ході зустрічі Блінкен підкреслив, що США продовжують виступати проти "Північного потоку-2".

Читайте такожВідома противниця "Північного потоку-2" стала кандидатом в канцлери НімеччиниМеркель та Блінкен також обговорили важливість координованої відповіді з боку трансатлантичного співтовариства на глобальні виклики, включно із викликами з боку Китаю та Росії.

Раніше під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини, Блінкен виступив проти використання Росією енергії як інструменту примусу.

"Ми сповнені рішучості спробувати досягнути чогось позитивного зі складної ситуації, яку ми успадкували, і зробити все можливе, щоб врешті європейська енергетична безпека не була підірвана, щоб вона була посилена. Щоб позиція України не була послаблена, а навпаки – зміцнена. І саме про це ми говоримо із нашими європейськими партнерами. Наша мета, як і раніше, - переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України чи будь-кого іншого у Європі. І я ціную роботу, яку ми здійснюємо із Німеччиною, аби рухатися у цьому напрямку", - сказав Блінкен, передає Голос Америки.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, але в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Ірина Погоріла