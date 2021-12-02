У свою чергу, глава МЗС Канади закликала РФ вивести війська з окупованих Криму і Донбасу.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс попередила Росію не робити стратегічної помилки на тлі нарощення військ біля України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява прозвучала у Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

"Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Брак відкритості з боку Росії через її воєнне нарощення підвищує напруження у регіоні і знижує довіру. Ця загрозлива поведінка неприйнятна. Я хочу бути дуже чіткою: будь-які дії Росії з підриву свободи і демократії в Україні або деінде в регіоні стане стратегічною помилкою. Я закликаю Росію використати інструменти ОБСЄ для зміцнення довіри і дотримуватися зобов'язань щодо прозорості", - наголосила Трасс.

Читайте такожБританія змінила правила в'їзду для українцівВона також зазначила, що міжнародні гуманітарні місії і Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинні мати повний, безпечний і безперешкожний доступ на території всієї України, в тому числі у Криму.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна глибоко занепокоєна посиленням напруження навколо ситуації на сході Європи, і зокрема в Україні.

"Росія знову накопичує війська і техніку в Україні і навкола неї. Брак відкритості посилив риторику і загострив існуючу напругу та створив ризик для прорахунків", - сказала Жолі.

За її словами, рішення Росії принити діяльність місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк" значно знизило здастність підтверджувати пересування через кордон, а збільшення обмежень у роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ погіршило ситуацію ще сильніше.

Читайте такожУкраїну не залишать віч-на-віч з агресією Росії - посол БританіїТакож вона стурбована російською мілітаризацією і погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

"Канада повністю віддана суверенітету і територіальній цілісності України. Ми закликаємо Росію поважати територіальну цілісність усіх держав. Вона повинна вивести війська не лише з України, але і з Грузії тпа Молдови", - наголосила Жолі.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

Видання Politico у свою чергу оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У статті видання зазначається, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото - скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом з військовими.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.

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Автор: Віталій Саєнко