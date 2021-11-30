Очевидно, народний обранець не зрозумів, що мікрофон вже увімкнено.

Народний депутат від "Слуги народу", обраний на мажоритарному окрузі у Миколаївській області, Ігор Негулевський публічно вилаявся за трибуною парламенту.

Інцидент стався під час засідання парламенту 30 листопада.

Читайте також"С*ка, у воєнний час армію обдирати": Гордон вилаяв Порошенка в прямому ефірі (відео)Очевидно, нардеп вилаявся випадково й не знав, що мікрофон вже увімкнули.

Негулевський почав свій виступ зі слів: "б**ть йо**на".

Опісля конфузу нардеп звернув увагу колег на те, що мешканців будинку у Новій Одеси, де 27 листопада стався вибух газу, необхідно негайно забезпечити житлом. Також він запропонував хвилиною мовчання вшанувати пам’ять жертв вибуху.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху загинуло троє осіб, ще 3 постраждало. Помер ще один літній чоловік у сусідньому під'їзді - у нього не витримало серце.

З будинку евакуйовано 54 особи.

Як повідомляв УНІАН, раніше міський голова Львова Андрій Садовий випадково матюкнувся під час засідання у міськраді. Мер міста викликав до президії місцевих голів фракцій і, коли вимикав мікрофон, вилаявся.

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Автор: Марта Гичко