Вибух у п’ятиповерховому житловому будинку у м. Нова Одеса стався вранці 27 листопада, у результаті чого загинуло троє осіб. Також помер ще один літній чоловік із сусіднього під’їзду - у нього не витримало серце.

Рятувальники завершили пошукові роботи у зруйнованому внаслідок вибуху житловому будинку у м.Нова Одеса на Миколаївщині

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, для забезпечення освітлення місця робіт та чергування від ДСНС залучено 6 осіб та 4 одиниць техніки.

Нагадується, що вранці 27 листопада у Новій Одесі у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі), внаслідок чого зруйновано 2 квартири на 4-му та 2 квартири на 5-му поверхах.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб, ще 3 постраждало. Помер ще один літній чоловік у сусідньому під'їзді - у нього не витримало серце.

З будинку евакуйовано 54 особи.

Як повідомляв УНІАН, за фактом вибуху у житловому будинку в Новій Одесі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

Вибуху у житловому будинку в Новій Одесі: доля багатоповерхівки та її мешканців

Завали п'ятиповерхівки рятувальники розбирали дві доби поспіль. Як ідеться в сюжеті ТСН, поки що жителі багатоповерхівки в Новій Одесі розселилися у родичів. У гуртожиток, який запропонувала місцева влада, йти ніхто не захотів. Жителям другого і третього під'їзду дозволили забрати з квартир речі першої необхідності й документи.

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Жителі другого під'їзду кажуть, що бояться повертатися в свої будинки: стверджують, що у квартирах, що межують з першим під'їздом, з'явилися тріщини. На думку мешканців, будинок аварійний, людям потрібне нове житло.

Всього в трьох під'їздах п'ятиповерхівки 30 квартир. Чи будуть зносити цей будинок, вирішить експертиза. Якщо будинок таки зноситимуть, то люди отримають компенсацію, щоби вони змогли придбати рівноцінне житло. Але коли це станеться - поки невідомо.

Поки що експертна комісія каже, що третій під'їзд придатний для проживання. Туди вже дали світло.

29 листопада будинок обстежують газовики, після чого вирішать, коли і хто зможе повернутися в свою квартиру.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва