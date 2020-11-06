Нардеп опублікував фото, на яких, за його словами, видно, що Тищенко "тренував" Юрченка.

Народний депутат України Гео Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook кадри, зняті камерами спостереження в кулуарах Ради, на яких видно, як чоловік, схожий на нардепа Миколу Тищенка, допомагає Олександру Юрченку, з яким у Лероса напередодні стався конфлікт, записувати відеозвернення.

Читайте такожСкандальний Юрченко отримав по шиї від Гео Лерос (відео)"Так це ти мені влаштував, Коля? Наступного разу не посилай свою шістку, а приходь сам. Я тільки про тебе починаю забувати, так ти відразу нагадуєш, що ти досі на волі. Виправлюсь!", - написав Лерос.

За його словами, на фотографіях видно, як Тищенко вчора "тренував" нардепа Юрченка.

"Поправляв йому зачіску і записував на свій телефон те саме відео, де нардеп хабарник розповідає як я на нього напав", - написав Тищенко.

"Миколо, тебе і твою київську мафію разом з Комарницьким і Холодовим буду возити мордою по с**нині. Ви ще за підпал авто не відповіли", - написав народний депутат.

Бійка Юрченка і Лероса

Вчора між нардепами Юрченком і Леросом біля входу в парламент на очах у журналістів сталася сутичка. Юрченко назвав Лероса "део ланосом", відразу після чого Лерос підійшов до нього і взяв за шию, намагаючись затягнути в будівлю парламенту.

Пізніше нардепи побилися в кулуарах парламенту.

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Автор: УНІАН