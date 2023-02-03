Лідери Франції та Ізраїлю обговорили постачання Україні зброї або "залізного купола".

Таємні операції Ізраїлю проти військових цілей в Ірані зрештою допомагають іншим країнам, включаючи Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу президенту Франції Еммануелю Макрону, пише The Jerusalem Post.

"Ми діємо незалежно проти Ірану на різних рівнях, але ця діяльність також систематично спрямована на руйнування або нанесення шкоди можливостям Ірану проти нас. Але, звичайно, це також завдає шкоди можливостям Ірану або зменшує їх на інших аренах", - сказав Нетаньягу.

Він підкреслив свою стурбованість зростаючим військовим союзом Росії з Іраном, у рамках якого Москва озброює Тегеран, а той, своєю чергою, відправляє зброю для війни проти України.

Деяка зброя, яку Іран виробляє, також становить загрозу для Ізраїлю, тому Єрусалим досягає двох цілей, працюючи над її усуненням превентивно, перш, ніж вона зможе бути введена в дію.

Нетаньягу підкреслив, що націлювання Ізраїлю на іранські підприємства з виробництва зброї мають позитивний вплив на Україну.

Війна в Україні - позиція Ізраїлю

Нагадаємо, раніше на цьому тижні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена очікує, що Ізраїль допоможе Україні у всіх її гуманітарних, економічних і військових потребах.

На сьогодні Ізраїль надав гуманітарну та економічну допомогу Україні, а також публічно засудив Москву, але не направив Києву оборонну або наступальну зброю, побоюючись, що цей крок розірве його зв'язки з Москвою.

Нещодавно прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю CNN заявив, що Ізраїль вивчає питання можливого надання Україні військової допомоги, однак поки таке рішення не приймалося. Нетаньягу заявив, що Єрусалим не виключає можливість передачі Україні своєї тактичної системи ПРО "Залізний купол". Також він зазначив, що Ізраїль протидіє виробництву в Ірані зброї, яка "використовується проти України".

Тим часом МЗС Росії виступило із завуальованими погрозами на адресу Ізраїлю за його допомогу Україні, зазначивши, зокрема, що РФ націлиться на будь-які військові системи, встановлені в нашій країні Ізраїлем.

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