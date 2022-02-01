Колишній очільник "Нафтогазу" стверджує, що не збирається тікати з України.

Екс-голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв прокоментував обшуки Державного бюро розслідувань у себе вдома.

На своїй сторінці у Facebook він повідомляє, що не був удома, коли обшуки почався, проте швидко повернувся, коли дізнався від охоронців свого помешкання про нього.

"На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Чернігівській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду", – зазначив Коболєв.

Також він виклав свою версію, чому і що у нього шукали.

"...підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго". Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї є багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут її пояснювати в деталях", – додав колишній очільник НАК.

Читайте також"Нафтогаз" погодив мирові угоди з комерційними структурами, не маючи на те повноважень – ДБРТакож він заперечує, що мирова угода між державним "Укртрансгазом" і комерційними підприємствами завдала шкоди державним інтересам, як про це заявляють в ДБР.

"Відмічу основне – в процесі врегулювання проблеми, яка виникла понад 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн (в тому числі повернути понад 200 млн грн вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання", – додав Коболєв.

Також він поділився, що не боїться слідчих дій і обшуків: "...мені не соромно і не лячно пояснювати будь-які свої рішення на посаді голови компанії та лідера команди".

Екс-голова "Нафтогазу" стверджує, що не збирається втікати з України.

"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні. Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні й не збираюсь від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно", – повідомив він.

Андрій Коболєв очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року до 28 квітня 2021-го.

Нагадаємо, 1 лютого в ДБР повідомили, що слідчі проводили обшуки в Андрія Коболєва, в офісі "Укртрансгазу" і у керівників приватних підприємств в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд грн.

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