Дипломати нагадали, що дезінформацію можуть використовувати для подальшої дестабілізації

Американські дипломати в Україні зробили жорстку заяву стосовно Російської Федерації. У посольстві США в Києві закликали не йти на поводу у Москви під впливом дезінформації.

Про це повідомляє прес-служба посольства США у Twitter.

Дипломати вказали, що Росія може використовувати дезінформацію для подальшої дестабілізації ситуації.

"Нікого не повинно дивувати поширення Росією дезінформації про неприйнятні зобов'язання, або навіть її підбурювання до чого-небудь, що вона зможе використовувати як приводу для подальшої дестабілізаційної діяльності. Ми закликаємо всіх не йти на поводу у безперервної дезінформації Москви", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСША в ОБСЄ назвали три умови, які Росія має виконувати в рамках Мінських угодЯк повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України в НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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