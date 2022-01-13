Водночас дипломат наголосив, що США разом з союзниками і партнерами готові застосувати санкції у разі ескалації з боку РФ.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер заявляє, що треба бути готовими до загострення ситуації на кордоні з Україною з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Карпентер сказав під час віртуального брифінгу для журналістів на платформі ZOOM за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Я не можу насправді говорити про наміри Росії. Ви повинні запитати Кремль, але, як я казав раніше, ми бачили велике і безпрецедентне нарощування російських сил. Десятки тисяч військових, а тепер близько ста тисяч боєздатних військових знаходяться на міжнародному кордоні з Україною. Ми бачили усі типи сучасного озброєння, артилерійські системи, системи радіоелектронної боротьби, боєприпаси та інші. Це залишає багато запитань. Це викликає багато запитань про те, якими є російські наміри", - наголосив Карпентер.

"Нам треба віднестись до цього дуже серйозно. Ми маємо бути готовими до можливості, що може бути ескалація. І саме тому президент Байден сказав, що Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами готові застосувати "величезну ціну", - заявив посол.

Читайте такожУ Лаврова після провальної зустрічі з НАТО шантажують Україну "тяжким сюжетом"Водночас дипломат зазначив, що шлях санкцій не є тим варіантом дій, якому надається перевага.

За його словами, США хочуть обрати шлях для деескалації та дипломатії.

"Ми хочемо серйозної і енергійної дипломатії, аби з'ясувати, чи існують напрямки, за якими ми можемо мати точки дотику, і за якими ми можемо краще розуміти один одного", - сказав Карпентер.

"Гарантії безпеки" для Росії

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а сьогодні, 13 січня, - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.