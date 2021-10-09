Після слів про "ведмедів у Європарламенті" пропагандистка просто "відключила" Киву від ефіру.

Після скандалу з привітанням президента країни-агресора українського нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву знову помітили в ефірі пропагандистського шоу в Росії.

Відео фрагменту виступу Киви у Telegram опублікував блогер Анатолій "Штірліц".

Кремлівська пропагандистка Скабєєва поцікавилася реакцією Киви на критику українців у зв’язку з привітанням Путіна з днем народження, згадавши, що громадськість може "покарати", якщо цим не займуться правоохоронці.

На що парламентар заявив, що це звичайнісінький "інформаційний вкид про якесь покарання".

"Я сказав, що я привітав людину, лідера нації нашого стратегічного партнера і моя позиція – це позиція мільйонів українців. От і все. А те, що багато хто думає, але не може собі цього дозволити, так це питання їх … присутності я*** взагалі у кого-небудь, в цій країні. Ось така історія", – відповів Кива.

Примітно, що виступ Киви не змогла перервати навіть сама Скабєєва.

"Послухай, Олю, я скажу чесно: у цьому році привітав один Кива, наступного року буде вітати вся Верховна Рада. Я не здивуюся, якщо в наступному році в Європарламенті будуть ходити ведмеді і європарламентарі…", – продовжив Кива, але після слів про "ведмедів" Скабєєва його зупинила.

Що передувало

7 жовтня Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу". Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

8 жовтня нардеп уточнив, що вітав насамперед "чоловіка", якого поважає. При цьому, у коментарі журналістам, Ілля Кива не зміг відповісти на питання щодо окупації Криму та війни на Донбасі.

Ввечері, 8 жовтня, нардеп Роман Лозинський звернувся до СБУ, Мін'юсту та РНБО з вимогою заборонити діяльність "Опозиційної платформи – За життя" на території України і притягнути причетних у підриві нацбезпеки осіб до відповідальності.

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Автор: Віолетта Орлова