Раніше Олексій Арестович сказав, що Крим може бути "деокупований за п'ять хвилин" рішенням Путіна.

У Кремлі заявили, що не обговорюватимуть з Україною питання про приналежність Криму.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

Так він відповів на питання про те, чи готова Росія обговорювати Крим з владою України.

"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - сказав Пєсков.

Читайте такожУ Росії включили у реєстр "іноземних агентів" проект, що займався розслідуванням МН17Раніше спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович сказав, що Крим може бути "деокупований за п'ять хвилин" рішенням Путіна.

Нагадаємо, що 3 жовтня Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але оточення президента РФ цього не хоче.

Пізніше стало відомо, що РФ нібито направила Україні список питань для зустрічі президентів. У цьому переліку ні слова про окупований Крим, але один раз згадується Донбас.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Людмила Жерновська