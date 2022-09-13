Україна розуміє аргументи США на користь того, аби не визнавати РФ країною, що спонсорує тероризм, але не погоджується з ними.
Як зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перший аргумент США полягає в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб.
"Їх можна отримати собі як компенсацію за ті чи інші дії. І аргумент Сполучених Штатів, що ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, не потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз поки ще немає механізму у США, як передати ці гроші на відновлення України", – зауважив міністр.
За його словами, другий аргумент полягає в тому, що США не хочуть, аби під вторинні американські санкції потрапили їхні союзники.
"Тобто як це працює – якщо ти держава-спонсор тероризму, то США отримують право застосовувати санкції проти юридичних осіб третіх країн, які мають справи з країною-спонсором тероризму. Наприклад, якісь європейські партнери США. Але ми наголошуємо, що застосовувати вторинні санкції – це не обов'язок, а право", – пояснив міністр.
Також в США акцентують, що Росія не підпадає під перелік критеріїв для визнання державою спонсором-тероризму.
"Ми теж кажемо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація "Вагнера", яка напряму спонсорується російською державою і яка діє не лише в Україні, але й в країнах Африки. Тобто при всій повазі, при всій вдячності за всю допомогу в цьому конкретному питанні ми вважаємо, що воно має бути вирішено позитивно, і у нас є аргументи на користь цієї позиції", - зазначив голова МЗС.
Як писав УНІАН, президент США Джо Байден відмовився визнавати Росію державою, яка спонсорує тероризм.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.