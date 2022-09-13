МЗС вважає, що питання про визнання РФ спонсором тероризму має бути вирішено позитивно.

Україна розуміє аргументи США на користь того, аби не визнавати РФ країною, що спонсорує тероризм, але не погоджується з ними.

Як зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перший аргумент США полягає в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб.

"Їх можна отримати собі як компенсацію за ті чи інші дії. І аргумент Сполучених Штатів, що ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, не потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз поки ще немає механізму у США, як передати ці гроші на відновлення України", – зауважив міністр.

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За його словами, другий аргумент полягає в тому, що США не хочуть, аби під вторинні американські санкції потрапили їхні союзники.

"Тобто як це працює – якщо ти держава-спонсор тероризму, то США отримують право застосовувати санкції проти юридичних осіб третіх країн, які мають справи з країною-спонсором тероризму. Наприклад, якісь європейські партнери США. Але ми наголошуємо, що застосовувати вторинні санкції – це не обов'язок, а право", – пояснив міністр.

Також в США акцентують, що Росія не підпадає під перелік критеріїв для визнання державою спонсором-тероризму.

"Ми теж кажемо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація "Вагнера", яка напряму спонсорується російською державою і яка діє не лише в Україні, але й в країнах Африки. Тобто при всій повазі, при всій вдячності за всю допомогу в цьому конкретному питанні ми вважаємо, що воно має бути вирішено позитивно, і у нас є аргументи на користь цієї позиції", - зазначив голова МЗС.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден відмовився визнавати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.

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