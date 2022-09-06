Це може призвести до затримки експорту продовольства, кажуть у Білому домі.

Сполучені Штати Америки не вважають ефективною пропозицію України внести Росію в американський список країн-спонсорів тероризму.

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі заявив, що Росію не потрібно визнавати країною-спонсором тероризму.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня до Конгресу США звернеться Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

27 липня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію такою державою.

Як повідомляв Politico, у Вашингтоні побоюються, що включення Росії в список держав-спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду про дозвіл зерновим суднам залишати українські порти.

Крім того, країни з цього списку підпадають під санкції, через які громадяни США можуть бути позбавлені можливості участі в ділових відносинах в цих країнах.

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